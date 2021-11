Foi preso, nesta segunda-feira (dia 8) um jovem, de 18 anos, com envolvimento com o tráfico de drogas em Resende. Conhecido como “Dividro” e “FB”, o rapaz estavam em um conjunto habitacional conhecido como “Predinhos”, no bairro Fazenda da Barra III, e foi capturado após denúncia. No local, os agentes encontraram 73 tabletes de maconha, quatro sacolés de cocaína e duas réplicas de pistola. O suspeito foi levado para a 89DP (Resende) e deve ser encaminhado à Cadeia Pública, em Volta Redonda, nesta terça-feira (dia 9).