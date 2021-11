A Polícia Civil está investigando o assassinato de Débora da Silva de Abreu, de 21 anos. O corpo dela foi encontrado no final da tarde de segunda-feira (dia 29) num terreno da Companhia Siderúrgica Nacional perto do viaduto da Radial Leste, no bairro Aero Clube, com uma marca de facada no pescoço.

Moradora do Açude I, Débora estava desaparecida desde o domingo, dia em que sua avó fez uma publicação numa rede social afirmando que ela estaria sendo agredida e ameaçada de morte pelo namorado, um homem de 34 anos que está sendo procurado. No final da noite passada, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal, no bairro Três Poços.

Foto: Reprodução