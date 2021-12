O evento cultural CARNABREGAROCK une rock com Samba e promete agitar Penedo, em Itatiaia. Para agradar a galera que curte do brega ao rock n’roll, a Cartola Entretenimento em parceria com o Bloco Brega e Quartetum Brasil, com o apoio da Prefeitura Municipal de Itatiaia, traz essa novidade eletrizante para a região.

Com ensaio semanais, em Resende e Penedo, o CARNABREGAROCK vai colocar seu bloco na rua animando e garantindo os melhores ensaios de pré-carnaval do Sul Fluminense, a céu aberto, no centro comercial e gastronômico de Penedo, mais conhecida como a pequena Finlândia brasileira.

Em 2022, o CARNABREGAROCK vai rolar no dia 01 de março, com a participação do cantor Davi Cuiabano, Wilsinho Ramalho e a dupla de DJs BurnTech, mas essa edição especial só acontece na semana do Carnaval, enquanto isso; ficamos com os ensaios do tradicional Bloco Brega (Bloco Recreativo de Embalo da Grande Alegria), que serão realizados semanalmente durante três meses em diversos bares de Penedo e Resende.

Durante os meses de dezembro, janeiro e fevereiro, a folia também estará garantida, com ensaios semanais dos percussionistas do Bloco Brega junto com Davi Cuiabano e Wilsinho Ramalho (Quartetum Brasil).

Com entrada gratuita em alguns locais, em sua primeira edição, o CARNABREGAROCK pretende arrastar um público arrebatador e trazer benefícios culturais para a região das Agulhas Negras, fomentando o comércio e turismo local.

Os ensaios na pré-folia terão intervalos, entregando para o público três horas de muita música e entretenimento. O fervo acontece sempre na parte da noite, de 19h às 22h.

O BLOCO BREGA:

O Bloco BREGA (Bloco Recreativo de Embalo da Grande Alegria) é um bloco tradicional em Resende. Criado em 2014, o bloco atua em diferentes frentes sociais. Com foco principal na integração social de crianças, jovens, adultos e idosos, o grupo busca fomentar a inserção musical carnavalesca, valorizando a cultura popular na cidade de Resende e região.

Ao todo, participam do projeto cerca de 30 pessoas, ofertando aulas de surdo, tarol, tamborim, chocalho, agogô e reco-reco. As aulas acontecem sempre às terças-feiras e são gratuitas. “Para mim é muito legal poder ensinar as pessoas a tocar um instrumento de percussão. Pois a música é vida e me sinto muito bem fazendo o bem para outras pessoas”, conta o Presidente do bloco Gilson Paulino dos Santos.

Há vagas disponíveis para interessados em aprender a tocar um desses instrumentos. Basta comparecer aos ensaios e entrar em contato com os responsáveis pelas aulas na quadra do bairro Cidade Alegria.

Dentre as ações sociais realizadas pelo bloco recreativo estão projetos voltados para o Asilo Nicolino Gulhot, Bloco da Melhor Idade entre outras instituições.

Foto: Divulgação