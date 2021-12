Novembro foi o mês em que a cidade de Volta Redonda registrou o menor número de óbitos e de casos confirmados de Covid-19 em 2021. No penúltimo mês do ano foram 27 mortes e 566 casos confirmados da doença. Por outro lado, abril foi o período mais drástico, com 188 mortes.

Os boletins epidemiológicos divulgados diariamente pela secretaria municipal de Saúde comprovam que, de fato, Volta Redonda vem registrando queda significativa tanto no número de casos confirmados por Covid-19 quanto no índice de óbitos pela doença. Hoje, é possível afirmar que a curva de transmissão do vírus está em fase de desaceleração na cidade.

Só no mês de janeiro deste ano, foram 6.279 novos casos confirmados no município. Um número quase cinco vezes maior que os 1.325 registrados em outubro e 11 vezes maior que em novembro.

A alta de casos no mês de janeiro é comum em função das festas de fim de ano, confraternizações, férias, entre outros fatores que promovem aglomerações, facilitando a transmissão da doença. Durante o ano de 2021, até agora, o mês de abril aparece em segundo lugar, depois de janeiro, como o período de maior contaminação. Foram 5.265 novos casos só neste mês. Todos os demais meses deste ano, com exceção a novembro, superam a marca de mil casos confirmados.

Com relação aos óbitos, Volta Redonda teve o pico em abril, quando atingiu o número de 188 mortes por Covid-19. De lá pra cá, a curva vem caindo mês a mês, chegando a apenas 27 óbitos registrados no mês passado.

Enquanto janeiro foi o período com maior número de pessoas infectadas, seguido por abril, os meses com maior registro de óbitos foram maio e junho, com 158 e 126, respectivamente.

Vacina

Com o avanço da vacinação, o balanço mensal da pandemia em Volta Redonda aponta a melhoria gradativa desde maio. Atualmente, a cidade tem mais de 231.400 pessoas vacinadas com a primeira dose, mais de 204.066 com a segunda e mais de 56.257 com a dose de reforço. No total, já foram quase 492 mil doses aplicadas na população volta-redondense.

A secretaria de Saúde, no entanto, alerta àqueles que não compareceram às unidades de saúde para tomar a segunda dose da vacina. Conforme dados recentes do governo municipal, são aproximadamente 30 mil pessoas que não voltaram às unidades para completar o esquema de vacinação.

Por determinação do Ministério da Saúde, o intervalo mínimo entre a primeira e a segunda dose foi antecipado para 21 dias. Com isso, a SMS vem realizando busca ativa no chamamento desse público por meio de contatos por telefone e e-mail.

Nesta semana, Volta Redonda recebeu 11 mil vacinas contra a Covid-19. O novo estoque foi entregue pelo governo do estado e, com essa remessa de imunizantes, o município permanece com as novas estratégias de vacinação descentralizadas.

As novas estratégias foram definidas pela secretaria de Saúde para atingir, principalmente, os faltosos das segundas e doses de reforço, mesmo com as primeiras doses aplicadas, o que representa 98% da população acima de 12 anos. As equipes volantes de vacinação também estão conseguindo atingir pessoas que ainda não haviam tomado nem a primeira dose da vacina.

Além dos postos de imunização nos centros comerciais – shoppings Sider e Park Sul – todas as 46 unidades de saúde (UBS e UBSF) estão vacinando das 8h às 16h. Outra iniciativa criada pela Prefeitura é o Carro da Vacinação, que percorre os bairros para aplicação de doses.