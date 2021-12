A Prefeitura de Volta Redonda informou, nesta terça-feira (dia 28), que, devido à queda de energia provocada pela forte chuva de ontem, não foi possível carregar as baterias dos ônibus elétricos do Tarifa Zero, a tempo de funcionarem pela manhã. A energia só foi restabelecida na garagem da prefeitura, com força para o carregamento dos veículos, por volta das 5h da manhã. A previsão é que os ônibus voltem a circular no início da tarde de hoje.