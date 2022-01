Dados apresentados pela Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) apontaram que o preço da gasolina teve alta de aproximadamente 46% em 2021, passando de uma média de R$ 4,6 em janeiro para uma média de R$ 6,67 em dezembro. O diesel, por sua vez, passou de R$ 3,6 para R$ 5,3. Os dados foram apurados pelo Metrópoles.

O levantamento da ANP aponta que, em dezembro, o custo da gasolina oscilava entre R$ 5,2 e R$ 7,9 e o do diesel variou entre R$ 4 e R$ 6,9.

O etanol teve o aumento de 58%, ao sair do preço médio de R$ 3,2 em janeiro e terminar o ano em R$ 5,1. O preço mínimo, no primeiro mês, chegou a ser de R$ 2,4 e o máximo de R$ 5,2, mas em dezembro a variação estava de R$ 3,9 a R$ 7,8.

Durante o ano de 2021, a Petrobras operou 16 reajustes no preço da gasolina (com 5 reduções) e 12 no preço do diesel (com 3 reduções). O reajuste acumulado da gasolina nas refinarias, incluindo aumentos e reduções, é de 68,6%. No caso do diesel, 64,7%.

Com informações do Metrópoles