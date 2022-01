O 5° Comando de Policiamento de Área (CPA) da Polícia Militar conquistou o primeiro lugar no plano de cumprimento de metas para redução da criminalidade no Estado do Rio de Janeiro. O levantamento foi feito pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) e referente ao segundo semestre de 2021. O comando é composto por quatro Batalhões da PM no Sul Fluminense, o 10º (Barra do Piraí), o 28° (Volta Redonda), o 33° (Angra dos Reis) e o 37° (Resende), além da Cia. Independente da PM de Paraty.

Os dados consideram quatro indicadores estratégicos, como letalidade violenta, que apresentou redução de 4%; roubo de veículo, que teve redução de 29,4%; roubo de rua, que caiu 21,1%; e roubo de cargas, com menos 21,1%. Isso quando se comparados os dados do segundo semestre de 2021 com o primeiro.

Sob comando do coronel Marcelo Malheiros, o 5° CPA abrange as cidades de: Volta Redonda, Barra Mansa, Rio Claro, Pinheiral, Angra dos Reis, Mangaratiba, Resende, Itatiaia, Porto Real, Quatis, Barra do Piraí, Valença, Vassouras, Piraí, Paty do Alferes, Rio das Flores, Miguel Pereira, Mendes, Paulo de Frontin e Paraty, atingindo uma população de 1.348.000 de moradores.

Foto: Reprodução