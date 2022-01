O Volta Redonda venceu, por 6 a 1, o Mauaense-SP no primeiro jogo da rodada do grupo 27 nesta segunda-feira (dia 10). No entanto, na sequência, o Mauá-SP empatou sem gols com o Atlético-GO, assegurou a segunda colocação da chave e acabou eliminando o Voltaço da competição.

Os gols da goleada tricolor foram marcados por Juan, duas vezes, Robinho, Pedro Lemos, Kauan Cristian e Gregório. Danilo anotou o gol do Mauaense-SP.

O jogo

Precisando vencer e tirar o saldo de gols, o Volta Redonda foi pressionando o Mauaense desde o primeiro minuto e não demorou a abrir o placar. Após levantamento na área, Juan, de primeira, marcou um golaço aos 14 minutos. O segundo do Voltaço veio três minutos depois, com Robinho.

A pressão tricolor seguiu e o atacante João Paulo teve duas chances de ampliar, mas parou no goleiro adversário. Com isso, o terceiro gol ficou para a segunda etapa. E veio em grande estilo! Pedro Lemos acertou o ângulo e para aumentar a vantagem tricolor aos oito minutos.

Aos 17 minutos, novamente Juan marcou para o Volta Redonda, transformando a vitória em goleada. E não parou por aí. Aos 38 minutos, Kauan Cristian, que tinha acabado de entrar, fez o quinto.

O Mauaense chegou ao seu gol de honra aos 41 minutos, com Danilo. Mas, nos acréscimos, foi o Voltaço que marcou mais uma vez, com Gregório, dando números finais a goleada.

Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022 – 3° rodada do grupo 27

Volta Redonda 6×1 Mauaense-SP

( 10/01/22 – estádio Pedro Benedetti – 13h)

Volta Redonda: Gustavo; Moreno, Taylor, Vinícius (Juninho) e Bahia (Madruga); Evertton, Robinho (Kauã Alves) e Gregório, Juan (Wesley), Pedro Lemos (Mattoso) e João Paulo (Kauan Cristian). Técnico: Marco Aurélio.

Gols: VRE – Juan (2); Robinho, Pedro Lemos, Kauan Cristian e Gregório; GEM – Danilo.

Divulgação / Voltaço