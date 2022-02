Um motoboy foi assaltado, na madrugada desta terça-feira (dia 1°), enquanto fazia uma entrega em Barra do Piraí. Os assaltantes teriam armado uma emboscada e pedido lanche para um endereço e, no momento da entrega, renderam a vítima, de 33 anos, com uma arma de fogo.

Eles pegaram R$ 400 em dinheiro, um celular e vários lanches que o motoboy tinha para entregar.

A polícia foi acionada e esteve no local do crime com a vítima. Segundo testemunhas, eles viram duas pessoas correndo em atitude suspeita e os identificaram para os agentes.

Na casa de um dos suspeitos, de 17 anos, os policiais encontraram um lanche que tinha sido roubado, além de um casaco vermelho do entregador. O adolescente foi reconhecido pela vítima e levado para a delegacia. Já com o outro suspeito, de 19 anos, nenhum produto roubado foi encontrado. No entanto, um rapaz, de 27 anos, apontou o jovem como um dos autores do crime e denuncio, na delegacia, que emprestou o celular para que a dupla fizesse o pedido dos lanches, mas não sabia que se tratava de um golpe.

Os dois jovens foram enquadrados por assalto a mão armada. O maior de idade vai responder criminalmente, enquanto o menor terá o caso apresentado ao Ministério Público para possíveis medidas socioeducativas.

A arma utilizada durante o assalto e o dinheiro roubado não foram localizados.

Com informações do G1