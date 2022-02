Um homem, ainda não identificado, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros no Rio Paraíba do Sul, nesta terça-feira (dia 8). Ele estava se segurando em entulhos e na coluna da ponte que liga a Avenida 7 de Setembro, no bairro Aterrado, ao Aero Clube.

Ainda não se sabe como ele foi parar no local.

Foto: Diário do Vale