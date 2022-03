O INSS retoma, a partir desta segunda (dia 14), o agendamento para atendimento presencial em suas unidades.

Ao agendar seu atendimento, o segurado poderá ir até uma agência do INSS com hora marcada.

O agendamento continua sendo feito pelo Meu INSS e telefone 135. É importante frisar que esses serviços também continuam disponíveis de forma inteiramente digital, sem a necessidade de comparecimento nas agências. Ao todo, o INSS oferece 91 serviços pelos canais remotos

Atendimento espontâneo

Nos casos excepcionais em que o segurado não tenha acesso à internet ou telefone, como preveem as normas, ele vai poder procurar as agências físicas para realizar agendamento ou para tirar dúvidas.

Cuidado com o cidadão

Desde 2020, em virtude da pandemia da Covid-19, o INSS tomou uma série de medidas para evitar aglomerações nas unidades de atendimento e restringiu o atendimento presencial mediante agendamento apenas aos serviços que não podiam ser feitos de forma remota, como a realização de perícias médicas, avaliação social, reabilitação profissional e justificação administrativa.

Com o avanço da vacinação, o INSS retoma gradualmente o atendimento presencial, reforçando seu compromisso social com a população em manter o atendimento contínuo com constantes aprimoramentos para que nenhum segurado seja prejudicado.