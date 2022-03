O Volta Redonda tenta juntar os cacos após a frustrante participação no Carioca 2022, quando foi rebaixado. Com três competições simultâneas pela frente, o clube apressou em anunciar o novo treinador. O escolhido foi Rogério Corrêa, apresentado oficialmente na terça-feira (dia 22), em coletiva de imprensa online. Ele chega junto com o analista de desempenho Gabriel Fernandez, que irá se juntar à comissão técnica permanente.

Rogério, que estava no 4 de Julho-PI, falou sobre o que o motivou a aceitar a proposta da diretoria. “É o meu maior desafio, a maior oportunidade da minha carreira e não quero deixar passar de jeito nenhum. Tenho que agarrar ela e vou fazer de tudo possível para isso”, destacou.

O novo treinador falou também sobre as competições que o Voltaço ainda irá disputar em 2022 e ressaltou que irá priorizar todas. “É um ano bem competitivo para o Volta Redonda, onde tem a obrigação de retornar para a elite do Estadual, buscar o acesso para a Série B do Brasileirão e ainda ganhar a Copa Rio para buscar também a vaga na Copa do Brasil. Porém, pela grandeza do Volta Redonda, pela estrutura que o clube tem, pelo o que irá buscar de reforços para montar um grupo forte, tenho convicção absoluta que iremos brigar por todas estas metas e chegar bem para consolidar isso tudo”, ressaltou o novo comandante.

O vice-presidente Flávio Horta Júnior falou sobre a chegada do novo comandante tricolor e também sobre o planejamento para a sequência da temporada. ”Passamos duas semanas entrevistando, conversando com alguns treinadores e chegamos ao nome do Rogério Corrêa, que tem uma filosofia de trabalho que gostamos e achamos que melhor irá se encaixar no que estamos pensando para o Volta Redonda”, disse o diretor.

Trajetória

Ex-jogador de futebol, Rogério Corrêa começou a sua carreira como auxiliar-técnico da Portuguesa-RJ, em 2017 e 2018. No ano seguinte, assumiu o comando da Lusa Carioca e ficou por duas temporadas. O novo técnico tricolor já dirigiu também o Artsul-RJ, Cabofriense-RJ e 4 de Julho-PI, último clube antes de acertar com o Voltaço.

“Iremos montar um time muito aguerrido, que irá brigar por todas as bolas, que dará muito trabalho para todos os adversários, porque sempre irá buscar a vitória, dando dentro, como fora de casa. Então, podem esperar o melhor do Volta Redonda para que possamos conquistar todos os objetivos”, afirmou Rogério.

Do elenco que disputou o Estadual deste ano, a diretoria tricolor confirmou as saídas do goleiro Luiz Felipe, dos zagueiros Dilsinho e Grasson, dos volantes Muniz e Tinga, do meia Filipe Ribeiro e dos atacantes Hugo Cabral e Mattos.

O novo técnico do Volta Redonda desde terça-feira comanda os treinamentos realizados em período integral no CT Oscar Cardoso. A estreia oficial de Rogério será na Série C do Brasileiro, diante do Figueirense-SC, no Raulino de Oliveira, entre os dias 9 e 11 de abril.