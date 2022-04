Policiais civis da 124ª DP (Saquarema) prenderam um homem, no sábado (dia 2), pelo crime de homicídio. Ele foi capturado, no bairro de Jaconé, em Saquarema, Região dos Lagos, após trabalho de inteligência e monitoramento.



Segundo os agentes, a ação foi em cumprimento a um mandado de prisão. O homem já foi candidato a vereador pelo município.



De acordo com as investigações, o preso possui investigação criminal por grilagem de terras, além de ameaça a testemunhas, inclusive contra sua ex- companheira. Ele será encaminhado ao sistema penitenciário.