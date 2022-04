O Volta Redonda foi derrotado por 3 a 1 pelo São José-RS no estádio Passo d’Areia, em partida válida pela 2° rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

O gol tricolor foi marcado por Wendson. Cristiano, duas vezes, e Marcelo anotaram para os donos da casa.

Na próxima rodada, o Voltaço recebe o Altos-PI, domingo (dia 24), às 11h, no estádio Raulino de Oliveira.

O jogo

Em um começo de jogo movimentado, o São José abriu o placar logo aos três minutos de jogo, com Cristiano. Atrás no placar, o Volta Redonda iniciou uma pressão em busca do empate e assustou por três vezes com Rafhael Lucas, Wellingon Silva e Igor Bolt, que teve a melhor chance, mas, ao tentar encobrir o goleiro, acabou mandando a bola à esquerda do gol.

Entretanto, foram os donos da casa que marcaram novamente com Marcelo, aos 26 minutos, após um contra-ataque. Nos acréscimos, o Esquadrão de Aço quase marcou o seu primeiro gol, mas Natan parou em grande defesa de Fábio Rampi.

Na volta do intervalo, o São José-RS aumentou a vantagem aos sete minutos, novamente com Cristiano.

Tentando diminuir o marcador, o Volta Redonda adiantou a equipe e quase marcou com Natan, que bateu cruzado e a bola saiu com muito perigo, e com Wendson, que parou em grande defesa de Fábio Rampi.

De tanto insistir, o gol tricolor saiu aos 37 minutos. Caio Vitor bateu na saída do goleiro, a bola bateu na trave e sobrou para Wendson, que tocou para o fundo das redes. O segundo quase saiu em seguida, mas Fábio Rampi, novamente fez grande defesa e evitou o gol de Rafhael Lucas. Fim de jogo no Passo d’Areia: São José-RS 3×1 Volta Redonda.

