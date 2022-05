A Polícia Militar prendeu, na segunda (dia 9), um homem identificado como Pablo Juliano Silva de Oliveira, de 26 anos, por tráfico de drogas.

A delegacia de polícia de Volta Redonda também está apurando se Pablo está envolvido nos assassinatos de Adriano Estaneck Pereira, de 37 anos, e de seu filho João Henrique Souza Estaneck, de 8 anos, no mês passado.

Ele foi preso numa ação da PM no Morro da Conquista, no Santo Agostinho, depois de uma troca de tiros com traficantes do bairro. Ninguém foi atingido. Após o confronto, Pablo e um adolescente de 15 anos foram flagrados com mais de 1kg de cocaína, distribuídos em 505 pinos, além de 58 tiras de maconha.

Os policiais militares seguiram para o bairro a fim de averiguar uma denúncia sobre homens armados praticando tráfico. A mesma denúncia detalhou que, entre os homens, estava um envolvido na morte de Adriano e seu filho. Os policiais informaram na delegacia que, ao chegarem à Rua União, na Servidão Felicidade, foram atacados a tiros e revidaram. Informaram ainda que Pablo Juliano e o adolescente resistiram à prisão. Ele foi autuado por tráfico de drogas, enquanto a Polícia Civil investiga se ele está, de fato, envolvido no caso do duplo homicídio e também em um triplo homicídio ocorrido anteriormente, na Rua 31 de Março, no Retiro.

Pablo responderá, no momento, apenas por tráfico de drogas

Foto: Polícia Militar