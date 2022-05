Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2481 da Mega-Sena que foram sorteadas na noite de sábado (dia 14), em São Paulo. Os números sorteados foram 01-08-21-27-36-37.

Com isso, o prêmio acumulou e pode pagar R$ 45 milhões no próximo sorteio. Setenta é duas apostas acertaram a quina e levaram R$ 62.081,21 cada. Outros 5.710 sortudos acertaram a quadra e faturaram o prêmio de R$ 1.118,30.

De acordo com a Caixa, as chances de acerto variam de acordo com a quantidade de números apostados. Com a menor aposta (R$ 4,50), que tem seis números, a probabilidade de acertar todas as dezenas e faturar o prêmio máximo é de uma em 50.063.860.

Com sete dezenas apostadas (R$ 31,50), a chance cresce e passa a ser de uma em 7.151.980. A aposta máxima, de R$ 22,5 mil e 15 dezenas, tem uma chance em 10.003.