O coronel Ronaldo Martins Gomes da Silva está assumindo o comando do 28º Batalhão da Polícia Militar. O novo comandante estava lotado no DGP (Departamento Geral de Pessoal) da Polícia Militar e chega para assumir o cargo no lugar do tenente-coronel André Souza de Santos, que conduzia a unidade desde setembro de 2021.

Já para comandar o 38º BPM, em Três Rios, assume o tenente-coronel Leandro dos Santos Carvalho no lugar do tenente-coronel Lourival do Nascimento Júnior.

Foto: Reprodução