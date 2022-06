A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quarta-feira (dia 08), um homem e uma mulher acusados de participação em assaltos no bairro Laranjal, em Volta Redonda. As prisões fazem parte da Operação Laranja Podre e aconteceram no bairro Santo Agostinho.

Segundo o delegado da 93ª DP, Luiz Jorge, a investigação teve início após o assalto no domingo de Páscoa, dia 17 de abril, e apontou que há participação de quatro indivíduos. Duas mulheres ainda estão sendo procurados pelo envolvimento no crime. A quadrilha atuava fazendo as vítimas de refém, enquanto as mulheres utilizavam os cartões das vítimas para saquear suas contas. “Estamos em diligência ainda para complementar a investigação. Temos informações que possamos ter a confirmação de mais quatro ou cinco roubos deles, estamos investigando”, disse o delegado.

Um dos crimes aconteceu em 17 de abril, quando uma casa foi assaltada e um homem e uma mulher foram feitos reféns. Na ocasião, segundo a Polícia Militar, o homem informou que dois bandidos invadiram a residência e o renderam em seu quarto. Pouco tempo depois, uma mulher chegou ao imóvel e também foi rendida. A relação entre as vítimas não foi informada.

Os bandidos ficaram na casa por mais de sete horas. Eles fugiram no carro do homem levando uma televisão, um aparelho de som, joias e dois celulares. Os cartões de crédito da vítima também foram roubados e entregues a um outro ladrão, que aguardava pelo lado de fora.

A operação está em andamento e a matéria será atualizada.