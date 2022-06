O coordenador de Nutrição do UniFOA, Alden dos Santos Neves, e o professor Elton Bicalho tomaram posse no Conselho Regional de Nutricionistas da 4ª Região (Rio de Janeiro e Espírito Santo). A cerimônia aconteceu na última sexta-feira (dia 10), na Unirio (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro), onde Alden assumiu o cargo de conselheiro suplente no CRN-4 e Elton o de secretário da respectiva diretoria.

Segundo o novo secretário, essa é uma grande conquista para os nutricionistas e técnicos de Nutrição, principalmente do Sul Fluminense, que pela primeira vez tem três representantes da região no conselho.

“Essa oportunidade vai nos proporcionar mais força, visibilidade e voz perante os quase 24 mil nutricionistas que somos atualmente no estado. De fato, é uma conquista muito importante, me sinto privilegiado em fazer parte dessa gestão, que já vem fazendo várias inovações, com processos que tendem a melhorar, ainda mais, não só os atendimentos aos profissionais, mas também aproximar os alunos, que são os futuros profissionais o conselho, e também realizar outras atividades para fortalecimento da categoria”, afirmou o professor Elton Bicalho.

Eleita em 13 de maio, a chapa “Inova CRN-4” assume a gestão para os próximos três anos (2022/2025), composta por 18 conselheiros e com o compromisso de promover inovação para melhorias e valorização profissional da classe, como destaca o conselheiro Alden.

“Com a nova gestão, o curso de Nutrição do UniFOA passa a ter dois representantes diretamente no órgão de classe, graças à nossa relação excelente e de longa data com o CRN-4. E nos aproxima visceralmente do conselho de nossa classe profissional. É uma honra para nós, como profissionais, por podermos contribuir diretamente para o crescimento da profissão. Além disso, reafirma nosso papel como docentes, comprometidos com a formação de profissionais críticos, éticos e atuantes”, frisou o coordenador do UniFOA.

Seminário de Transição do CRN-4

No sábado (dia 11), aconteceu o Seminário de Transição para o novo plenário, em que a gestão anterior (Renova CRN) apresentou o funcionamento do conselho ao novo colegiado (Inova CRN). O encontro também aconteceu no Rio e foram realizadas atividades focadas no aprimoramento das equipes e novos conselheiros.

Junto aos novos membros, Elton e Alden foram apresentados aos funcionários e fiscais do Conselho Regional de Nutricionistas e às coordenações. Participaram do encontro representantes e integrantes de todos os setores que compõem a autarquia: Fiscalização, Ética, Jurídico, Atendimento à Pessoa Física e Pessoa Jurídica, Administrativo, Financeiro e Comunicação.

No seminário, ainda foi realizada uma palestra sobre Comunicação Não Violenta e uma oficina prática sobre Gestão de Tempo. Além de uma apresentação da Comissão de Ética, com informações sobre os trabalhos realizados no último triênio.

Créditos das fotos gerais: Maurício Bazilio/CRN-4