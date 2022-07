Uma mulher de 59 anos, identificada como Marilene Rejane Andrade, foi assassinada a tiros em uma residência no bairro Cruzeiro II, em Pinheiral. Vizinhos chamaram a Polícia Militar depois de ouvirem tiros no interior do imóvel, localizado na Rua 6. O Samu também chegou a ser acionado, mas foi constatada que ela já estava morta.

O assassinato está sendo investigado. De acordo com relatos, Marilene Andrade não tinha relacionamento com o tráfico.