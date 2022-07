Através dos Cursos Livres, o UniFOA capacitou 30 pessoas em Excel e Power BI de maio a julho deste ano. Os encerramentos aconteceram, respectivamente, na última quarta (dia 13) e sábado (dia 16), quando os alunos receberam os certificados de conclusão.

Excel

Iniciado em 9 de maio e finalizado em 13 de julho, o Curso Livre de Excel foi aberto à comunidade interna do UniFOA e externa. O curso teve um total de 16 aulas (40 horas), na modalidade híbrida. Nas atividades presenciais, foi oferecido um laboratório profissional com acesso ao aplicativo Excel na versão mais atual, no campus Três Poços. Foram 15 alunos formados nesta turma, que teve Adolfo Pizzarino, analista de Inteligência de Negócios, como responsável pelos ensinamentos.

Segundo o professor, o objetivo foi levar conhecimento pleno da ferramenta e suas vantagens diante dos desafios relacionados ao mercado de trabalho. Praticamente indispensável no dia a dia de empresas e pessoas no mundo todo, o Excel oferece infinitas possibilidades de tarefas que facilitam a vida nos escritórios. Por isso, compreender o software pode ser o diferencial para quem deseja entrar no mercado de trabalho ou, ainda, dar um passo a mais na carreira.

Power BI

O Curso Livre da ferramenta da Microsoft Power BI teve início em 14 de maio e término em 16 de julho. Foram oito aulas (ou 40 horas) realizadas na modalidade híbrida com o objetivo de capacitar o usuário na geração de relatórios poderosos e estimular a tomada de decisão com base em Dashboards de Indicadores de Desempenho, além de cobrir em detalhes, porém de uma forma bem objetiva, todos os processos de BI (ETL, modelagem e visualização de dados) e todas as features do Power BI através de aplicações, para que o usuário aprenda passo a passo os processos de BI e comece a resolver problemas com maior agilidade.

Assim como o curso de Excel, as aulas foram realizadas em laboratório profissional com acesso ao aplicativo Power BI na versão mais atual, também pelo analista de Inteligência de Negócios Adolfo Pizzarino, no campus Três Poços. O curso formou 15 alunos, que receberam certificados.

Lançado em 2015, o Power BI oferece a possibilidade ter uma visão geral das métricas de uma empresa por ser uma ferramenta que transforma os dados da empresa em uma forma mais visual e interativa, unindo recursos de business intelligence para criar relatórios e dashboards.

“Com um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, é preciso estar sempre um passo à frente na hora de concorrer a uma vaga de trabalho. Com isso, vemos a grande vantagem em aprender uma das ferramentas mais utilizadas nas empresas hoje, para tomada de decisão. Afinal, qual empresa não quer um funcionário que saiba otimizar processos de armazenamento de todos os dados e informações da empresa? E que, além disso, consiga gerar incríveis relatórios totalmente completos e de fácil acesso?!”, levantou o professor Adolfo, que ainda explicou que compete ao profissional de hoje ser o agente de transformação que qualquer negócio necessita.

“Pessoas que estão relacionadas à gestão, e trabalham com ferramentas como o Power BI, estão mais próximas ‘daqueles que pensam’, que são os nossos gestores. Além disso, quem não é visto não é lembrado. Existe um ‘oceano azul’, com inúmeras oportunidades, para quem quer alavancar a carreira. Saber trabalhar com dados, gestão e indicadores é, sim, o diferencial do momento”, concluiu.

Foto: divulgação