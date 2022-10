Dois anos de pandemia, uma edição online, e a primeira presencial, em 2019. Parece que foi ontem, mas o evento que contribui com a vasta oportunidade de enriquecimento da literatura está de volta. Nesse mês, dia 19 de outubro, acontece a III Troca Literária do UniFOA. Das 12h às 20h, os interessados poderão se encontrar no Centro Histórico-Cultural Dauro Aragão, no Campus Olezio Galotti, em Três Poços.

Segundo Clarisse Netto, uma das professoras idealizadoras do projeto, com Stella Aragão, o evento busca o fomento à produção cultural literária acadêmica e da comunidade, o estímulo às práticas sustentáveis de consumo, a promoção da leitura através da economia circular e colaborativa. “E ainda vamos poder colaborar para o cumprimento das metas que compõem os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”.

A ação em conjunto, que acontece pela união dos cursos de Publicidade e Propaganda e Design, é aberta aos estudantes, funcionários e comunidade externa. “Vai acontecer durante tudo o dia com diversas atividades para atender o público da instituição. Teremos ainda contação de história para crianças das escolas de Três Poços”, explica Clarisse, que terá a participação nessa ação das escolas municipais Graciema Coura e Marizinha Félix.

Para participar, o aluno doa um livro que já tenha lido e ganha um vale para trocar por outro no dia do evento. Os pontos de coleta são as secretarias dos prédios 09 (Publicidade e Propaganda) e 13 (Design).

As atividades serão apresentadas por alunos dos cursos de Publicidade e Propaganda e Design e egressos dos cursos. O evento, que busca estimular a economia compartilhada e circular, a leitura e a cultura em diversas vertentes, também abre espaço aos estudantes que desejam participar apresentando seus trabalhos. Para se inscrever, basta acessar o link.

“Esperamos que o projeto possa trazer ao ambiente acadêmico vivências culturais diversas e práticas sustentáveis”, concluiu Clarisse. “Teremos ainda a participação da AVL – Academia Volta-redondense de Letras”.

Foto: divulgação