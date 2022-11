Policiais civis da 89ª DP (Resende) prenderam, nesta terça-feira (dia 1°), um homem apontado como uma das lideranças do tráfico de drogas das regiões do Sul Fluminense e Costa Verde. Contra ele foi cumprido mandado de prisão pelo crime de tráfico de drogas.

Com base em informações do Setor de Inteligência, os agentes localizaram o criminoso na casa de sua namorada, no município de Resende. Os policiais fizeram cerco no local, para realizar a captura.

Após os procedimentos de praxe, o preso foi encaminhado ao sistema prisional.