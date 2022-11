Morreu nesta quinta-feira (dia 10), no Rio, o ator Roberto Guilherme, conhecido pelo personagem do Sargento Pincel, no clássico “Os Trapalhões”. Com 84 anos, o artista estava internado na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul da cidade. Nascido em 25 de maio de 1938, em Ladário, no Mato Grosso do Sul, Edward Guilherme Nunes da Silva (nome verdadeiro) lutava contra um câncer. A causa da morte, no entanto, não foi divulgada.

Nas redes sociais do humorista, a família postou uma foto com o seguinte texto: “Apenas momentos felizes é como ele gostaria de ser lembrado. Então algumas fotos da última viagem que ele fez com a família. Descansa em paz melhor pai, marido, avô, irmão e amigo do mundo . Te amamos para sempre! Aos fãs obrigada por tanto carinho, ele sempre amou vocês”.

Roberto Guilherme interpretou o lendário “Sargento Pincel” por mais de 30 anos.

Luto na cultura brasileira

A morte de Roberto Guilherme foi a terceira no mundo artístico em menos de dois dias. Na última quarta-feira (dia 9), o Brasil se despediu da cantora Gal Costa, um dos maiores nomes da Música Popular Brasileira. Aos 77 anos, Gal foi vítima de um infarto.

Também na quarta, morreu o ator, cantor, compositor e apresentador Rolando Boldrin, com 86 anos. Com cerca de 60 anos de carreira, Boldrin apresentou programas como “Som Brasil” na Globo, “Empório Brasileiro” na Band, “Empório Brasil” no SBT e “Sr. Brasil” na TV Cultura e se eternizou como um dos maiores destaques na história da TV.

Foto: Reprodução