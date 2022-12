Foi publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira (dia 5) o edital do novo Concurso Público da Receita Federal, que visa preencher 699 vagas na Carreira Tributária e Aduaneira. As oportunidades são para os cargos de Auditor-Fiscal (230) e Analista-Tributário (469) e os salários variam de R$ 11,6 a R$ 21 mil, dependendo do cargo.

As inscrições serão abertas no próximo dia 12 e seguem até às 16 horas do dia 19 de janeiro de 2023, pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV). O valor da taxa de inscrição é de R$ 115 para candidatos a vaga de Analista-Tributário ou R$ 210 para quem for pleitear uma vaga de Auditor-Fiscal. Há isenção do valor para candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e aos amparados pela Lei nº 13.656/2018, que garante o benefício ao doador de medula. A isenção deve ser solicitada entre às 16h do dia 12 de dezembro até às 16h do dia 19 do mesmo mês.

Conforme o edital, a previsão é que as provas – objetiva e discursiva – aconteçam em 19 de março de 2023 em todas as capitais do país. Entre as etapas, constam: Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; Pesquisa de Vida Pregressa, de caráter eliminatório; e Curso de Formação Profissional.

Questões de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Raciocínio Lógico Matemático, Estatística, Economia e Finanças públicas, Administração Geral, Administração Pública, Auditoria, Contabilidade Geral e Pública, Fluência em Dados e Conhecimentos Específicos irão compor a avaliação.

Os candidatos aprovados e classificados na primeira etapa também farão um curso de formação profissional, que será realizado on-line e de forma presencial em São Paulos, Brasília, Manaus, Recife e Curitiba.

Foto: Divulgação