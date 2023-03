Desaparecido desde o dia 15 de janeiro, o jovem Gabriel Jonas Bento da Silva, de 22 anos, morador do bairro Morada da Barra, em Resende, foi encontrado no bairro do Leme, Zona Sul do Rio de Janeiro, graças a informações repassadas ao Programa Desaparecido do Disque Denúncia.

Gabriel, que segundo parentes, sofre de distúrbios psicológicos, foi conduzido à 12ª DP (Copacabana) para lavratura das formalidades legais. Um policial realizou contato telefônico com a família do rapaz, e seus familiares procederam à DP para busca-lo.

Quem tiver informações sobre pessoas desparecidas, é só ligar para (21) 22531177 / 0300 253 1177 (interior) ou enviar uma mensagem para o WhatsApp dos Desaparecidos +55 21 +5(21) 98849-6254.

Foto: divulgação