A Polícia Federal deflagrou, na quinta-feira (dia 15), a Operação Desarmada IV com o objetivo de apreender mais armamento irregular pertencente ao grupo alvo da operação Desarmada, deflagrada em fevereiro deste ano, no município de Nova Iguaçu/RJ.

Anúncios

Na ação de hoje, policiais federais lotados na Delegacia de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio e ao Tráfico de Armas cumpriram um mandado de busca e apreensão, expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Nova Iguaçu/RJ, em um depósito clandestino de armamento pertencente ao mesmo grupo alvo da Operação Desarmada.

As diligências resultaram na apreensão de 176 armas: 99 pistolas; 25 fuzis; 21 revólveres; 12 rifles CBC; 11 carabinas; e 8 espingardas CBC de calibre 12, em adição a 528 carregadores de arma.

As apreensões relacionadas à Operação Desarmada até aqui já somam 1.683 armas de fogo, além de dezenas de milhares de munições e acessórios.

A apreensão de uma quantidade tão expressiva de material bélico é de suma importância perante o objetivo de impedir que as armas de fogo sejam introduzidas no mercado clandestino, visando o enfraquecimento de organizações criminosas como milícias, escritórios do crime e facções.

As irregularidades constatadas podem caracterizar os crimes de comércio ilegal de armas de fogo, munição e acessório (art. 17 do Estatuto do Desarmamento) e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 do Estatuto do Desarmamento), cujas penas podem chegar, respectivamente, a 12 (doze) e 3 (três) anos de prisão, além de multa.

No âmbito da operação Desarmada, as ações da Polícia Federal prenderam em flagrante quatro pessoas que estavam comercializando armas de fogo sem a vigilância armada, sem a guia de tráfego correta e com a atividade comercial de material bélico suspensa, em desacordo com as normas regentes. Na ocasião, em fevereiro, foram apreendidas 80 armas, dentre as quais 68 fuzis e 12 revólveres, assim como munições, todas de uso restrito.

Outra operação relacionada é a Operação Desarmada III, deflagrada em março, na qual foi apreendido o restante do material bélico encontrado nas duas lojas investigadas pela Operação Desarmada de fevereiro, quando foram apreendidas apenas as armas e munições encontradas que possuíam calibre restrito. Na Operação Desarmada III, as equipes da Delegacia de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio e ao Tráfico de Armas apreenderam 1.421 armas de fogo, além de milhares de munições e acessórios.

Foto: Divulgação/PF