O Resende volta a entrar em campo pela A2 do Campeonato Carioca nesta quarta-feira (dia 21). Após ter duas partidas pelo Estadual adiadas, o Gigante do Vale recebe o Sampaio Corrêa, às 15h, no estádio do Trabalhador, pela 6ª rodada da competição, em um confronto direto na briga pelo G4.

O Gigante do Vale está na 10ª posição da A2, com três pontos ganhos e dois jogos a menos que o adversário desta quarta-feira, que está na 4ª posição, com dez pontos ganhos. Por isso, o atacante Alex Sandre, autor do gol de empate contra o Real Noroeste-ES no sábado (dia 17) pela Série D do Campeonato Brasileiro, destaca a importância da partida na briga pela classificação para as semifinais da A2.

“Na nossa última partida pela A2 conseguimos vencer fora de casa, depois emplacamos uma boa sequência no Brasileiro e agora retornamos bem para mais este desafio pelo Estadual. É uma competição que está muito disputada e vencer em casa é fundamental, ainda mais contra um adversário direto na briga pelo G4. Vamos fortes para impor nosso ritmo, fazer valer o fator casa e conquistar os três pontos”, destacou.

Resende Futsal goleia no fim de semana

As categorias de base do Resende Futsal receberam o Barra Brava nesse sábado, dia 17, no ginásio do Firjan/Sesi, em Resende, pela 8ª rodada da Série Bronze do Campeonato Carioca de Futsal, e venceram em três categorias: 6 a 2, no sub-9, 6 a 5, no sub-11, e 18 a 0, no sub-13.

“Estamos evoluindo nossa forma de jogar a cada jogo que passa, tentando criar mais triangulações, posse de bola, e estamos crescendo também em confiança e nas situações adversas. O jogo do sub-13 mostra uma equipe com sede de fazer gols e compromisso com o clube”, analisou o técnico das categorias de base do Resende Futsal, Cláudio Rafael.

Quem também entrou em campo nesse fim de semana foi o sub-20 do Resende, pela partida de volta das quartas de final do Campeonato Carioca. Os Crias da Pelé foram derrotados pelo Vasco da Gama por 3 a 1, em partida disputada no domingo, dia 18, no estádio Nivaldo Pereira.

Agora, o Gigante do Vale disputará a Taça Rio e irá enfrentar a Portuguesa-RJ. O primeiro jogo será no domingo, dia 25, às 15h, no estádio do Trabalhador, e a volta no dia 2 de julho, às 15h, no estádio Luso Brasileiro.

Foto: André Moreira/Resende