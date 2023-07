A Polícia Federal prendeu em flagrante, no fim da tarde de sexta-feira (dia 21), um gerente de contas de instituição bancária privada pelo crime de estelionato previdenciário, em agência localizada no bairro da Penha, zona norte do Rio de Janeiro.

A ação teve início após comunicação do Setor de Inteligência e Investigação de Segurança Corporativa do próprio banco informar diversas emissões de cartão magnético do INSS, com cadastramento de senha e liberação efetivados pelo próprio gerente, sem a presença de qualquer cliente, beneficiário ou representante legal.

Com base nessas informações, policias federais da Delegacia de Repressão a Crimes Previdenciários (DELEPREV) foram até a agência bancária e conduziram o preso à Superintendência da PF no Rio, onde, após interrogado, confessou os crimes e foi dada a voz de prisão em flagrante. Durante os procedimentos de polícia judiciária constatou-se que o preso integra quadrilha especializada em fraudar a Previdência Social através da emissão de cartões magnéticos de benefícios previdenciários sem o conhecimento das partes.

Após emitido os cartões a quadrilha passava a realizar os saques dos benefícios mensalmente, dividindo os lucros ilícitos, em prejuízo do INSS, entre os integrantes do esquema criminoso. Somente nesse mês de julho, apurou-se uma movimentação de cerca de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil) reais mediante os cartões que foram emitidos pelo preso.

Foi apurado ainda que homem emitia de 30 a 50 cartões magnéticos por mês, recebendo entre até R$ 2 mil por cada cartão repassado a quadrilha.

O preso responderá pelos crimes de associação criminosa (art. 288) e estelionato previdenciário (art. 171, parágrafo terceiro), ambos do código penal, e, se condenado, poderá pegar até 13 anos de reclusão.