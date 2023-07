A Polícia Militar prendeu, na quinta (dia 27), um homem de 38 anos suspeito de invadir e furtar em uma residência no Jardim Belvedere, em Volta Redonda. A ação aconteceu no estacionamento do Shopping Park Sul, no bairro São Geraldo, em Volta Redonda.

A Polícia Militar foi acionada pela moradora da casa invadida e, com a descrição do suspeito, o encontraram no estacionamento do shopping. Ele foi visto escondendo uma mochila em uma área e caminhando em direção ao espaço onde está sendo montado um circo. Dentro da mochila foram encontradas peças de cobre, uma faca e uma tesoura, além de um celular e um carregador.

O homem foi apresentado na delegacia de Volta Redonda.

Foto: PM