O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ), denunciou dois homens que atiraram contra policiais civis no Morro da Glória I, em Angra dos Reis. Eles vão responder por tentativa de homicídio qualificado, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

De acordo com a denúncia, nos dias 9 e 14 de fevereiro de 2022, os dois homens estavam na ‘boca de fumo’ do Morro da Glória e efetuaram disparos de armas de fogo contra as equipes de policiais civis que se aproximaram do local. Na ocasião do dia 14 de fevereiro, os policiais apreenderam duas armas de fogo, drogas, rádio transmissores e outros materiais. Dois homens que acompanhavam os denunciados morreram na troca de tiros.

O GAECO/MPRJ relata que cabiam aos denunciados as tarefas de vender e preparar drogas, entre outras. Um dos denunciados também era incumbido de fazer a segurança da ‘boca’, portando armas de fogo. Ainda segundo o MPRJ, os crimes de homicídio tentado foram praticados para assegurar a execução e a impunidade dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico.

A denúncia foi recebida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Angra dos Reis, que também determinou a prisão preventiva de ambos os denunciados.

Processo 0003393-50.2022.8.19.0003