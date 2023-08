Não deu! A seleção brasileira foi eliminada da Copa Feminina pela Jamaica após um empate sem gols na manhã desta quarta-feira (dia 2). O Brasil precisava da vitória para garantir a vaga nas oitavas de final, porém, encontrou dificuldades em superar a sólida defesa jamaicana.

Com o resultado, França, com sete pontos, e Jamaica, com cinco, garantiram a classificação no grupo F. As jamaicanas fizeram história ao chegar pela primeira vez ao mata-mata sem sofrer nenhum gol durante a fase de grupos.

O time do Brasil, sob o comando de Pia Sundhage, foi composto por Lelê, Antônia (Geyse, 2T/35′), Kathellen, Rafaelle, Tamires, Adriana, Ary Borges (Bia Zaneratto, intervalo), Kerolin, Luana (Duda Sampaio, 2T/35′), Debinha e Marta (Andressa Alves, 2T/35′).

Pela Jamaica, entraram em campo Rebecca Spencer, Allyson Swaby, Chantelle Swaby, Vyan Sampson, Deneisha Blackwood, Drew Spence, Atlanta Primus, Cheyna Matthews (Tiffany Cameron, intervalo), Jody Brown (Solai Washington, 2T/40′), Khadija Shaw e Tiernny Wiltshire, sob o comando de Lorne Donaldson.

Foto: Reprodução-CBF