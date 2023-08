A Unimed Volta Redonda inaugurou, nesta quinta-feira (dia 10), a TEAma – Unidade Transtorno do Espectro Autista, para oferecer um atendimento especializado e completo em uma estrutura que foi totalmente preparada pensando no cuidado terapêutico dos pacientes e acolhimento dos seus familiares. A primeira unidade da cooperativa voltada para esse serviço está localizada no bairro Jardim Belvedere, em Volta Redonda.

O presidente da cooperativa, Dr. Vitório Moscon Puntel, explica que, com a clínica, eles poderão assegurar aos pacientes com TEA um serviço integrado em uma estrutura própria com a mesma qualidade de atendimento que a população recebe nas unidades da Unimed Volta Redonda, que estão distribuídas pelo município. “Queremos nos aproximar desses pacientes, com o Jeito Unimed de Cuidar, com um atendimento completo e humanizado que reforça o nosso compromisso com a saúde e bem-estar das pessoas”, destaca.

Buscando fornecer um cuidado mais integrado que acompanhará o desenvolvimento e progresso dos pacientes ao longo do tempo, a Unimed Volta Redonda convidou alguns clientes e familiares para um momento de escuta e visita na unidade, conhecendo a estrutura, propostas de tratamentos individualizados, integração familiar, percurso do cliente e os profissionais responsáveis. “Esse encontro demonstra o compromisso da Cooperativa em fornecer atendimento de qualidade e centrado com as necessidades dos pacientes”, declara o Dr. Vitório Moscon Puntel.

Os pacientes terão à disposição uma linha de atendimento completo na estrutura que conta com sala de integração sensorial, psicomotricidade, musicalização, psicopedagogia, sala de nutrição e avaliação terapêutica, além de consultórios médicos, de psicologia e fonoaudiologia. A evolução deles será acompanhada por uma equipe multidisciplinar com mais de 40 profissionais, como coordenadora médica especialista, psicólogas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogas, psicopedagoga, educador físico, nutricionista, especialista em musicalização e atendentes terapêuticos.

O presidente da cooperativa conta que todos os profissionais passaram por treinamentos especializados no atendimento a pacientes com TEA. “Na Unimed Volta Redonda prezamos pela excelência no cuidado e no desenvolvimento das pessoas. Desde que finalizamos o processo de recrutamento desses profissionais, investimos em treinamento e conhecimento para eles, visando garantir o melhor preparo da equipe para atender às necessidades dos pacientes atendidos. Também realizamos imersão na Clínica Multiprofissional de Intervenção ABA – Avançar, em São Paulo, e visita na unidade de Serviço de Atendimento Referenciado em Autismo – Sara, da Unimed Bauru”, relata.

O TEA é um transtorno no desenvolvimento neurológico da criança que gera alterações na comunicação, dificuldade (ou ausência) de interação social e mudanças no comportamento. Quanto mais cedo o diagnóstico e o início do tratamento, maiores são as chances de o paciente ganhar qualidade de vida e alcançar autonomia. O transtorno atinge de 1% a 2% da população mundial e, no Brasil, aproximadamente dois milhões de pessoas. Inicialmente o atendimento será exclusivo aos pacientes da Unimed Volta Redonda. Mais informações pelos telefones (24) 3336-6000 – (24) 99255-7556.

Foto: divulgação