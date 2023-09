O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) acompanhou, na manhã desta sexta-feira (dia 8), vistoria realizada pelo Corpo de Bombeiros no Estádio de São Januário. O procurador de Justiça Marcus Leal, coordenador do Grupo Temático Temporário do Desporto (GTT-Desporto/MPRJ) acompanhou os trabalhos por designação do procurador-geral de Justiça, Luciano Mattos. As informações colhidas serão utilizadas como parte da análise da proposta do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), apresentada pelo Vasco da Gama ao MPRJ para liberar a volta do público ao estádio, que não recebe torcedores desde o dia 23 de junho.

Na quarta-feira (dia 6), representantes do clube foram recebidos por Luciano Mattos para discutir os requisitos necessários para a assinatura do termo. O local está impedido de receber o público por determinação do Tribunal de Justiça (TJ-RJ), após ter sido palco de conflitos durante partida entre Vasco e Goiás. Como a Vasco SAF recorreu ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) para tentar reverter a decisão, a atribuição para atuar no processo passou a ser da Procuradoria-Geral de Justiça.

Na vistoria desta sexta-feira, foram avaliadas as condições de estruturas como o sistema de prevenção contra incêndio e pânico, os postos médicos e as saídas de emergência. De acordo com Marcus Leal, que também participou da reunião de quarta-feira, a vistoria é imprescindível para a análise do TAC.

Ele explicou que a presença do MPRJ na vistoria está no âmbito de um esforço conjunto dos atores envolvidos na composição de um pacto. “É a construção consensual de um conjunto de ações que incrementarão ainda mais as condições atuais de segurança do estádio na realização dos eventos esportivos e na oferta de conforto a todos os expectadores torcedores”, observou.

