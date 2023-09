O Volta Redonda deu mais um passo importante rumo ao acesso à Série B do Campeonato Brasileiro em 2024. Na noite deste domingo (dia 10), o Tricolor de Aço venceu o Botafogo-PB por 2 a 1, no Estádio Raulino de Oliveira, assumindo a liderança do grupo C, com quatro pontos conquistados, mesma pontuação do Paysandu. O Voltaço tem vantagem no número de gols marcados.

Os gols foram do artilheiro Ítalo Carvalho, que chegou ao 11º na competição, e de Marquinhos. Luisinho descontou nos acréscimos para o time paraibano.



O lado negativo da noite foi a expulsão do meia-atacante Caio Vitor, ao receber o segundo cartão amarelo, aos 31 minutos do segundo tempo, após cometer falta em Rogerinho.

No final da partida, o técnico do Felipe Surian, do Botafogo-PB, também recebeu cartão vermelho, ao invadir o gramado e se desentender com o árbitro Paulo Henrique Schleich Vollkopf, do Mato Grosso do Sul.

No próximo sábado (dia 16), Voltaço pode encaminhar o acesso ao visitar o Amazonas-AM no Estádio da Colina, em Manaus-AM. O duelo está marcado para ocorrer às 18h. O Botafogo-PB, por sua vez, busca reencontrar o caminho das vitórias diante do Paysandu-PA, na Curuzu, em Belém-PA, às 16h do domingo (dia 17).

Regulamento

Após seis rodadas, o primeiro colocado do Grupo C garantirá o acesso e vaga na final, contra o líder do Grupo B. O segundo colocado de cada grupo também garante vaga na Série B de 2024.

Foto: Raphael Torres