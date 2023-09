O Flamengo sagrou-se Campeão Brasileiro Sub-20, no último dia 7, após bater o Palmeiras, nos pênaltis, no Raulino de Oliveira. A conquista marcou o bicampeonato brasileiro da categoria rubro-negra, que, ano passado, venceu o São Paulo, também jogando em Volta Redonda.

Presente nas duas conquistas, Iago, zagueiro rubro-negro, natural da Cidade do Aço, falou da experiência de comemorar dois títulos, jogando ‘em casa’. “Amigos e familiares já estavam se programando para ir ao jogo, mas o jogo veio até eles. Minha família é parte de Volta Redonda e parte de Antônio Rocha, distrito de Barra Mansa, mas nasci em Volta Redonda. Comemorar com amigos e pessoas próximas, na arquibancada, é sensacional. Privilégio por essas conquistas importantes, já no início da carreira, jogando no quintal de casa”, destacou o jovem, de 18 anos, que iniciou a carreira na cidade natal.

Iago, que é atleta formado no futsal do Sesi/VR, usou na final uma camisa, por baixo da oficial, que estampava a foto do amigo Arthur Vinicius, que faleceu no incêndio no Ninho do Urubu. “Joguei minha infância inteira pelo Sesi e tive uma rápida passagem pelo Voltaço. Arthur, que era meu melhor amigo, teve a mesma trajetória. Em todas as finais levarei para o campo, de alguma forma, uma lembrança do Arthur. Desta vez, não foi diferente e ele tem trazido muita sorte”, ressaltou.

Foto: Arquivo pessoal