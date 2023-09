Uma jovem, de 22 anos, foi flagrada nessa segunda-feira (dia 18) transportando armas de fogo e munições dentro de um veículo que fazia transporte coletivo de passageiros. O veículo – que saiu de São Paulo com destino ao Rio de Janeiro – foi abordado por agentes da Polícia Rodoviária Federal na altura do km 233 da Rodovia Presidente Dutra (BR-116).

Durante os procedimentos de fiscalização, a passageira, acompanhada de sua filha de 8 meses, apresentou um ticket de bagagem divergente do que constava no mapa da viagem, fornecido pelo condutor do coletivo. Após a identificação de todos os passageiros, a equipe da PRF identificou a bagagem inicialmente omitida pela respectiva passageira. Logo em seguida, a passageira informou ser a dona da bagagem, mas disse que, inicialmente, não havia encontrado o bilhere para que fosse apresentado a equipe de agentes da PRF.

Diante disso, os policiais solicitaram que a bagagem fosse aberta pela proprietária, pois havia gerado a suspeita, pela não identificação anteriormente prestada. Neste momento, foram encontrados: um fuzil calibre 5,56 mm, com numeração suprimida; um carregador de fuzil municiado com 20 munições; uma pistola calibre 9 mm; dois carregadores de pistola; e um aparelho celular.

A passageira informou a equipe sobre a ciência da posse dos objetos ilícitos que estava transportando, tendo recebido a mercadoria em Belém/PA, sendo o destino de entrega um cidadão desconhecido na Rodoviária do Rio, onde receberia a quantia de R$ 2 mil pelo transporte.

Diante dos fatos, a jovem e sua filha, menor de idade, foram conduzidas para a 94ª DP (Piraí) para as medidas cabíveis. O Conselho Tutelar foi acionado.

Vale destacar que, só neste ano, a Polícia Rodoviária Federal já apreendeu, no estado do Rio, mais de 100 armas de fogo de diversos calibres, sendo 12 no trecho entre Piraí e a divisa com o estado de São Paulo.

Foto: Divulgação/PRF