A noite do último sábado (dia 7) foi marcada por uma tragédia no bairro São Luís, em Volta Redonda, onde uma discussão entre vizinhos culminou em um homicídio brutal. A vítima, um homem de 42 anos, levou um tiro no tórax e, apesar dos esforços médicos, não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito após ser socorrida no Hospital São João Batista.

O fato ocorreu na Rua 1 e, de acordo com informações fornecidas por testemunhas, o autor do disparo é um cabo do Exército. O suspeito, cujo nome já está sob posse das autoridades, teria fugido do local após o crime. A motivação do ataque ainda é desconhecida.