A Defesa Civil de Volta Redonda registrou 37 mm de chuva nessa terça-feira (dia 31), quando a cidade foi atingida por duas tempestades, acompanhadas de fortes ventos e muitos raios. O nível do Rio Paraíba do Sul subiu 1.28 metro acima do normal.

No total, foram seis ocorrências mais relevantes registradas até por volta da meia-noite. Foram identificadas quedas de árvore nos bairros Santa Rita do Zarur e Santa Cruz, onde um muro particular foi danificado, mas sem necessidade de interdição do imóvel.

As equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) e da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) vararam a noite atendendo os chamados mais graves, atuando principalmente na desobstrução de ruas.

A partir desta quarta-feira (dia 1º), tem início o período de alerta máximo da Defesa Civil por conta das chuvas. A previsão é de mais chuva ao longo do dia de hoje.

Foto: divulgação