A Polícia Federal, em ação conjunta com o BOPE da PMERJ, efetuou nesta manhã (dia 9) a prisão de um homem condenado por ser um dos assassinos do Agente Federal de Execução Penal (AFEP) Lucas Barbosa da Costa. O crime foi cometido em 17 dezembro de 2012 na cidade de Mossoró/RN.

Na ocasião, os criminosos executaram o referido agente com requintes de crueldade após o identificarem como profissional da segurança pública durante um assalto em Mossoró. O veículo do agente de segurança foi encontrado completamente queimado no dia seguinte ao crime e o corpo, com as mãos amarradas, apresentava mais de 30 perfurações feitas por disparos de arma de fogo.

A localização do criminoso – foragido desde 2018 – foi possível em razão de um trabalho integrado de inteligência entre a Polícia Federal e a Diretoria de Inteligência do SENAPPEN – Secretaria Nacional de Políticas Penais.

A ação de hoje foi realizada por policiais federais lotados na Delegacia de Repressão a Drogas (DRE/PF/RJ) e no Comando de Operações Táticas (COT/PF), em conjunto com policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (BOPE/RJ). O foragido foi encontrado no Morro do Santo Amaro, Zona Sul do Rio de Janeiro. Com o preso, os policiais apreenderam armas de fogo, munições e drogas.

O criminoso – já condenado pela Justiça Federal – foi conduzido à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro para os procedimentos de praxe e posteriormente será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da justiça.