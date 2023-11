Um adolescente de 17 anos foi encontrado morto, na quarta (dia 8), na Estrada União, próximo à Fundação Beatriz Gama, em Volta Redonda. A vítima levou dezenas de tiros, que desfiguraram seu rosto.

Nascido em Resende, ele seria morador de Caçapava, no Vale do Paraíba Paulista, e teria cumprido medida socioeducativa no Degase do bairro Roma, em Volta Redonda, que abriga menores infratores.

A polícia não descarta que o adolescente tenha sido assassinado em outro local, sendo o corpo desovado nas proximidades da Fundação Beatriz Gama.