Por mais de 68% dos votos, os metalúrgicos da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) reprovaram a proposta para a renovação do Acordo de Turno de oito horas. A votação, em escrutínio secreto, aconteceu nesta terça-feira (dia 21), na praça Juarez Antunes, na Vila Santa Cecília.



No total, 2.654 trabalhadores compareceram às urnas, sendo 1.827 votos não, 824 sim, um branco e dois nulos.



Izaias Carius da Cunha Filho, coordenador de Recursos Humanos da CSN, trabalhadores e diretores sindicais participaram da apuração. Após o resultado o Sindicato dos Metalúrgicos, por meio do seu presidente Edimar Miguel, já notificou a empresa do resultado.



“Agradeço a confiança de cada trabalhador e trabalhadora que esteve hoje na praça para votar e dizer não a proposta da empresa. Agora vamos pedir uma reunião para conversar sobre a implantação do turno de 6 horas”, destacou Edimar.