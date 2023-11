A Polícia Federal deflagrou, nesta manhã (dia 30), a Operação “The Inspector” para reprimir crime de corrupção e abuso de autoridade na Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), no estado do Rio de Janeiro. Policiais da Delegacia de Polícia Federal em Volta Redonda cumpriram cinco mandados de busca e apreensão, sendo três deles no município e outros dois em Campo Grande, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal de Volta Redonda com base em investigações relacionadas a corrupção para a liberação de veículos de transporte em posto fiscal da ANTT em Barra do Piraí, além de outros locais.

A ação de hoje teve como objetivo aprofundar as investigações.

Foto: Divulgação