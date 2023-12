O Volta Redonda Futebol Clube iniciou a pré-temporada realizando exames médicos e treinamentos físicos. Com a liberação do departamento médico, os atletas foram para o campo nesta quinta-feira (dia 30), no CT Oscar Cardoso, para o primeiro trabalho sob o comando do técnico Felipe Loureiro.

“Começamos o trabalho dois dias atrás com os jogadores passando pela bateria de exames. Hoje foi o nosso primeiro dia no campo e trabalhamos a parte física com bola. É normal os jogadores estarem um pouquinho enferrujados, por isso a ênfase agora é maior na parte física e depois vamos colocando nossos conceitos dentro do trabalho para que os atletas estejam aptos o quanto antes para o Campeonato Carioca”, disse o treinador.

No período da tarde, os jogadores realizaram um treinamento na academia. Os trabalhos físicos estão sendo comandados pelo time da preparação fisica do clube: William Oliveira, Lucas Gonçalves e Fernando Cariello.

O Volta Redonda estreia no Campeonato Carioca no dia 17 ou 18 de janeiro, contra o Fluminense, no estádio Raulino de Oliveira, em horário a ser definido pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro.

Foto: Raphael Torres