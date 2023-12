O prefeito Neto (PP) de Volta Redonda segue hospitalizado na Clínica São Vicente, na Zona Sul do Rio de Janeiro, um mês após passar por uma cirurgia cardíaca. A razão para a permanência é o tratamento de uma infecção de pele, conforme comunicado enviado à Folha do Aço.

“A Clínica São Vicente informa que o paciente Antônio Francisco Neto está internado, para tratamento de infecção de pele. Ele está bem clinicamente, fazendo tratamento com antibióticos. Ainda sem previsão de alta”, diz o boletim assinado pelo cardiologista José Kezen Camilo Jorge e pelo diretor-geral Bruno Celoria da unidade da Rede D’Or São Luiz.

Aos 67 anos, Neto enfrenta complicações em seu estado de saúde, o que o levou a ser internado novamente no último dia 21. A decisão pela internação foi tomada para uma avaliação mais detalhada. O político, nesse período, está sendo acompanhado pelo amigo e médico Waldir Roma.

O histórico recente de Neto inclui um procedimento cirúrgico em 6 de novembro para a colocação de válvulas cardíacas. Em setembro, recebeu três stents para melhorar o fluxo sanguíneo nas artérias coronárias.

Durante o afastamento do prefeito, o vice-prefeito Sebastião Faria, 82 anos, assumiu interinamente as responsabilidades do Executivo. Faria, de forma discreta, tem dividido sua rotina entre a direção do Hospital São João Batista e o Palácio 17 de Julho. Em eventos públicos e reuniões com representantes da sociedade civil, o papel é desempenhado pelo irmão de Neto, o deputado estadual Munir Francisco (PSD).

