Dois carros de passeio – um Peugeot e um Nissan Versa – colidiram violentamente durante a madrugada desta quarta-feira (dia 10), no cruzamento da Avenida Paulo de Frontin com a Rua Luís Alves Pereira, no bairro Aterrado, em Volta Redonda. O impacto foi tão intenso que um dos carros acabou atingindo uma das portas da loja Correta, que fica na esquina do cruzamento.

O acidente, que ocorreu em um cruzamento equipado com semáforos em ambas as vias, deixou um dos motoristas ferido. O homem foi levado para o Hospital São João Batista que, até o momento, não divulgou informações sobre o seu estado de saúde. De acordo com matéria do Foco Regional, o outro automóvel envolvido no acidente quase destruiu uma das vitrines do estabelecimento comercial.

A Polícia Civil foi acionada e realizou a perícia no local, buscando detalhes que possam esclarecer as circunstâncias exatas do acidente.

Foto: Reprodução/Redes Sociais