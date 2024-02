A Polícia Militar prendeu, no domingo (dia 4), um homem de 24 anos com uma pistola e mais de 30 munições no bairro Jardim Cidade do Aço, em Volta Redonda. Ao consultar o sistema, foi identificado um mandado de prisão por homicídio.

A prisão foi realizada pelo Serviço Reservado (P2) e do Grupo de Ações Táticas (GAT).

O suspeito também portava dois carregadores, uma touca ninja, um aparelho celular, R$ 260 em espécie e um caderno de anotações referentes ao tráfico de drogas, que foram apreendidos.

Ele foi encaminhado para a delegacia de Polícia.

Foto: PM