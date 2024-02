A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informou nesta terça-feira (dia 27) que o município registrou o primeiro óbito por dengue de 2024.

A vítima, uma mulher de 79 anos, era portadora de meningioma, em uso de corticosteróides.

Segundo dados do Centro de Inteligência em Saúde (CIS) apresentados na segunda-feira (dia 26), a cidade já contabiliza 2.450 casos de dengue. O estado registrou 71.494 casos prováveis de dengue e seis óbitos confirmados. O número ultrapassou o total de casos registrados em todo o ano de 2023, que foi de 51.526 e 32 óbitos.

O país contabilizou 920.427 casos prováveis de dengue desde 1º de janeiro e o número corresponde a mais da metade do total de diagnósticos da doença identificados por estados e municípios ao longo de todo o ano de 2023, quando foram registrados 1.658.816 casos.

Dados do Painel de Monitoramento de Arboviroses do Ministério da Saúde mostram que, no ano passado, o coeficiente de incidência da dengue no país foi de 777,6 casos para cada grupo de 100 mil habitantes. O coeficiente registrado atualmente é de 453,3 casos, sendo que o pico da doença, segundo autoridades sanitárias, ainda não foi atingido.