Com informações do Disque Denúncia, agentes da Polícia Militar capturaram, na segunda-feira (dia 11), em Angra dos Reis, um homem de 30 anos, que estava evadido do sistema prisional. O alvo foi localizado na Avenida das Acácias, no bairro Bracuí, e chegou a informar um nome falso ao ser abordado pelos policiais.

Contra o homem havia um mandado de prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi conduzido à delegacia de Angra dos Reis e agora encontra-se à disposição da Justiça.