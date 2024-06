Um acidente envolvendo um carro de passeio e uma moto está causando grandes transtornos no trânsito na Via Sérgio Braga, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. A colisão aconteceu por volta das 15h30 desta segunda-feira (dia 10), próximo à passarela que dá acesso à CSN (Companhia Siderúrgica Nacional), na pista sentido Barra Mansa.

O impacto deixou a frente do automóvel – um Ford Fiesta – bastante danificada e com vidros trincados. Segundo informações preliminares, um jovem de 22 anos ficou ferido e foi socorrido para o Hospital São João Batista. O estado de saúde dele não foi divulgado.

Devido ao ocorrido, o fluxo de veículos foi desviado para o acesso à CSN, resultando em retenções no tráfego. Motoristas que trafegam pela região são recomendados a evitar o trecho. As causas do acidente ainda são desconhecidas.